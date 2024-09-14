Старший сержант защитил медпункт во время атаки ВСУ

Старший сержант Константин Саморядов защитил медицинский пункт, в котором оказывали помощь бойцам, пострадавшим из-за атаки ВСУ. О подвиге бойца рассказали в Министерстве обороны РФ.

Саморядов выполнял задачу по удержанию позиций ВС РФ на важном рубеже. Противник же попытался прорвать линию обороны, сосредоточив штурмовые группы пехоты и бронированную технику.

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"Старший сержант Саморядов, находясь в обороне, прикрывал работу полевого медицинского пункта, в котором оказывали медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести", - указали в ведомстве.

Боец грамотно действовал в бою, отметили в Минобороны, постоянно перемещался и занимал выгодные огневые позиции, вел огонь из стрелкового оружия по наступающему противнику.

"Находясь под массированным огнем, военнослужащий успешно удержал свой участок обороны, уничтожив часть украинских боевиков", - подчеркнули в министерстве.

Защитив позиции, старший сержант также организовал эвакуацию пострадавших бойцов в безопасный район.

Отпор диверсионно-разведывательной группе ВСУ

В министерстве также рассказали и о подвиге ефрейтора Олега Баладинского. Находясь на опорном пункте ночью, он обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, вооруженную как стрелковым оружием, так и гранатометами. Они скрытно перемещались в лесопосадке во фланг российским подразделениям.

Ефрейтор доложил о приближающемся противнике, после чего занял выгодную позицию и открыл пулеметный огонь по группе ВСУ.

"Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. В ходе боя ефрейтор Баладинский прицельным огнем из пулемета сковал действия противника до прибытия подкрепления, уничтожив при этом нескольких боевиков", - рассказали в ведомстве.

Так, благодаря мужеству и отваге Баладинского удалось сдержать натиск наступающей группы ВСУ до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили диверсантов.