Шесть бывших британских министров призвали действующего главу правительства Соединенного Королевства Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по РФ. Об этом пишет газета The Times.

По информации журналистов, с соответствующей просьбой к премьер-министру обратился экс-председатель кабинета министров Борис Джонсон и пять бывших руководителей военного ведомства. Речь идет о Гранте Шаппсе, Бене Уоллесе, Гэвине Уильямсоне, Пенни Мордонт и Лиаме Фоксе.

"Нет никаких мыслимых причин для промедления", — заявил Джонсон, говоря о принятии решения по ударам Украины вглубь РФ.

При этом журналисты подчеркнули, что экс-министры призвали Стармера снять ограничения на использование Storm Shadow, даже если США не поддержат эту инициативу.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

14 сентября газета The Times сообщила, что американский лидер Джо Байден не станет разрешать Украине применять дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию до тех пор, пока президент этой страны Владимир Зеленский не представит свой "победный" план. Однако, как сказал источник издания, даже в случае отказа от снятия ограничений на использование оружия Вашингтон может начать снабжать Киев разведывательными данными для содействия ударам при помощи Storm Shadow.