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Алаудинов: пленные солдаты ВСУ жалуются на проблемы с обеспечением под Курском

Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в Курской области, жалуются на проблемы с обеспечением едой и водой в своих рядах. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Алаудинов рассказал о проблеме бойцов ВСУ в Курской области
© Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

«Они (украинские военнопленные) все жалуются повально на это», — подчеркнул Алаудинов.

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Ранее Алаудинов сказал, что Владимир Зеленский готов уничтожить украинское население.

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