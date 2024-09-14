Алаудинов рассказал о проблеме бойцов ВСУ в Курской области

Алаудинов: пленные солдаты ВСУ жалуются на проблемы с обеспечением под Курском
Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в Курской области, жалуются на проблемы с обеспечением едой и водой в своих рядах. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.
«Они (украинские военнопленные) все жалуются повально на это», — подчеркнул Алаудинов.
Алаудинов: пленные украинцы сообщили о полной дезорганизации в рядах ВСУ
Ранее Алаудинов сказал, что Владимир Зеленский готов уничтожить украинское население.