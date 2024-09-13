Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16

Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, еще троих подготовят Нидерланды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ряд румынских СМИ.

По данным агентства, Румыния уже приступила к обучению украинского летчика.

«Источники в минобороны сообщили, что Бухарест взял на себя обучение одного пилота на F-16, в то время как Нидерланды займутся подготовкой еще трех пилотов», — говорится в тексте.

Таким образом в первую группу подготовки вошли четыре человека. Известно, что обучение одного украинского пилота обойдется Румынии в пять миллионов евро за весь цикл. Бухарест намерен покрыть эти расходы из бюджета Минобороны страны на текущий год без дополнительных ассигнований.