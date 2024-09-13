FT: Storm Shadow не станут для Украины стратегической панацеей

Британские ракеты Storm Shadow не помогут Киеву изменить стратегическую ситуацию в конфликте на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT), комментируя потенциальные последствия решения Лондона по использованию Storm Shadow для ударов по целям в глубине российской территории.

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"Ракеты не стратегическая панацея для военно-стратегической ситуации, в которой находится Украина", - заявил изданию на условиях анонимности представитель руководства одной из западных стран.

Издание указывает на проблемы, связанные с вопросом о ракетных ударах вглубь территории РФ, отмечая, что он стал "показателем того, на какой уровень риска готов пойти Запад, поддерживая Украину". В первую очередь отмечается, что самолеты с российских аэродромов, которые ВСУ считают одной из приоритетных целей, уже перемещены за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACAMS. FT приводит слова руководителя программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, считающего, что дискуссии вокруг использования западных дальнобойных вооружений продолжались так долго, что обсуждавшееся разрешение уже могло "утратить всякий смысл".

Еще одной проблемой являются небольшие запасы Storm Shadow и его французского аналога SCALP-EG, которые уже есть у Украины или могут быть ей дополнительно переданы. Как пишет газета, это не позволит Киеву "широко использовать их против большого количествах целей" в России. "Третьей и главной проблемой" авторы статьи называют "малую вероятность того, что США" примут решение применять ракеты ATACAMS для ударов вглубь российской территории, даже если при этом Вашингтон согласится на то, чтобы для этого использовались британские и французские ракеты. При этом без изменения позиции США по поводу ATACAMS руководство Германии едва ли решится на передачу Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.