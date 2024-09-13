Истребители ВВС Германии перехватили российские самолеты

Истребители ВВС Германии перехватили над Балтийским морем российские самолеты Ту-142 и Су-30. Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

«На перехват в небо поднялись по тревоге немецкие истребители Eurofighter с авиабазы Лааге близ Ростока и с аэродрома Лиелварде в Латвии», — говорится в тексте.

После этого они сопроводили российские самолеты над Балтикой, добавили в Bild.

Минобороны Британии сообщило о перехвате российских самолетов

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что британский военно-морской флот сопроводил морские суда, корвет и подлодку РФ, а британские ВВС перехватили два российских самолета. Воздушное пространство страны нарушено не было.