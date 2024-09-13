Истребители ВВС Германии перехватили российские самолеты

Истребители военно-воздушных сил Германии перехватили над Балтийским морем российские самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС РФ. Об этом сообщает Bild.

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В публикации отмечается, что российские самолеты не передавали информацию о плане полета, а также отключили транспондер.

Издание подчеркивает, что на перехват в небо поднялись по тревоге немецкие истребители Eurofighter с авиабазы Лааге близ Ростока и с аэродрома Лиелварде в Латвии.

Минобороны Британии сообщило о перехвате российских самолетов

Российские самолеты сопроводили над Балтикой, добавило издание.

4 сентября стало известно, что Польша второй раз за неделю подняла в воздух истребители якобы из-за действий РФ на Украине.

2 сентября утром сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители также из-за якобы активности дальней российской авиации. В заявлении военного ведомства отмечали, что "приняты все необходимые меры" для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Командование Польши обращало внимание, что в юго-восточной части страны могло быть "повышение уровня шума".