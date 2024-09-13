Хуситы начали переброску отрядов в Сирию

Йеменское движение «Ансар Алла» начало переброску своих военизированных отрядов в Сирию для последующего противостояния с Израилем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, речь идет о силах «численностью в бригаду». Хуситы перебросили их в Сирию через Иорданию малыми группами, добавил собеседник агентства.

Также он отметил, что данные силы являются наиболее технически оснащенными и лучше всего подготовленными для ведения атакующих действий на территории израильских поселений. Бойцы, задействованные в отрядах, обучены управлению техникой и способны работать с артиллерией и БПЛА, заключил источник «РИА Новости».