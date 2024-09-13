Минобороны Украины заказало аудит деятельности у международной аудиторской компании из «большой четверки». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МО Украины отметили, что аудит охватит «внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны и его заместителей». Соответствующий документ подписали министр обороны Рустем Умеров и глава аудиторской компании.

«Повышение уровня прозрачности и эффективности работы Минобороны является одним из наших приоритетов. Функциональный аудит — это важный шаг, который позволит выявить направления для совершенствования и снижения коррупционных рисков», — приводятся в тексте слова Умерова.

При этом в МО Украины не уточнили, о какой конкретно аудиторской компании идет речь. В «большую четверку» входят Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.