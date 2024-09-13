В МИД Финляндии и Швеции подтвердили разрешение ВСУ наносить удары по РФ

Оружие, поставляемое Украине от Хельсинки и Стокгольма, не имеет ограничений в территории применения. Об этом сообщили главы МИД Финляндии и Швеции Элина Валтонен и Мария Мальмер Стенергард, передает «РИА Новости».

По их словам, единственным ограничением является применение поставляемого оружия в рамках международного права. При этом Стенергард не ограничила область его применения, то есть по сути разрешила ВСУ бить вглубь России.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя дискуссию на Западе по поводу возможного использования Киевом их вооружений, отметил, что страны НАТО принимают решение о том, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. По его словам, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть и РФ придется принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.