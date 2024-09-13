Зеленский упрекнул Запад за нежелание сбивать беспилотники России на Украине

Владимир Зеленский упрекнул западные страны из-за их нежелания сбивать российские ракеты и беспилотники на Украине.

Зеленский отметил, что Запад сбивает ракеты на Ближнем Востоке, но не принимает такого же решения по Украине.

«Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнёрами, все стараются его, если честно, «заговорить» и боятся даже сказать: «Мы работаем над этим», — цитирует его «Киев24».

По мнению Зеленского, подобная политика «унизительна для демократического мира».

Ранее в США назвали приоритетной задачей создание интегрированной системы ПВО Украины.