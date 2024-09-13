США назвали приоритетом создание интегрированной системы ПВО для Украины

Создание украинской интегрированной системы ПВО является приоритетом для американской стороны. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН на заседании Совета Безопасности по Украине Роберт Вуд.

"Создание интегрированной системы противовоздушной обороны Украины является приоритетом для нас и других стран <...>, мы не можем опускать руки", - сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.