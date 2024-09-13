Дроны «Штурм» применили на курском направлении

FPV-дроны линейки «Штурм» успешно применили на курском направлении спецоперации. Об этом в компании-разработчике «Доминанта» рассказали ТАСС.

«Наши изделия успешно долетают до заданных целей, всегда просим ребят о честной обратной связи. Цели разные, в основном "разбираем" блиндажи. Последняя видеофиксация применения получена сегодня от нашего подразделения, выполняющего боевые задачи на курском направлении. После прорыва украинцев мы отправили в качестве помощи наши "Штурмы", один из них точным ударом уничтожил блиндаж противника», — рассказали в компании.

В «Доминанте» отметили, что в линейку изделий входят аппараты «Штурм» КЕ7, «Штурм» КЕ8, «Штурм» КЕ9, а также «Штурм» КЕ10. Аппараты могут нести до 10 килограммов полезной нагрузки. Дальность полета без ретранслятора составляет 8 километров, а длительность — 15 минут. При этом дроны способны развивать среднюю скорость 100 километров в час.

Ранее стало известно, что российские специалисты создали FPV-дрон «Воробей», выполненный на отечественной компонентной базе. Аппарат с элементами искусственного интеллекта поддерживает три частоты диапазона управления.