Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизвестен «украинский план», о котором говорил Владимир Зеленский, комментируя операцию украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщает The Guardian. Lenta.ru

Издание отмечает, что «не было обнародовано», в чем именно заключается этот «план» Зеленского – окапываться, пытаться продвигаться дальше или отступать. Как пишет газета, даже те солдаты ВСУ, которые участвуют в боях под Курском, не уверены, как наступление Киева будет выглядеть через несколько дней или недель. Газета.Ru

До этого Зеленский заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области якобы идет по «украинскому плану». Российская газета