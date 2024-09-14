Нидерланды не поставят Украине обещанные Patriot из-за союзника

Нидерланды не смогут отправить Украине обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за решения союзника. Об этом пишет портал NL Times со ссылкой на Минобороны страны.

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Сообщается, что партнер Амстердама отказался от участия в поставке. В оборонном ведомстве не уточнили, о ком идет речь.

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В июне стало известно, что Нидерланды совместно еще с одной неназванной страной намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Сроки поставки не раскрывались ради сокрытия информации от России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил больше ЗРК Patriot, чем было заявлено публично. При этом глава государства добавил, что их все равно недостаточно, чтобы полностью закрыть потребность ВСУ.