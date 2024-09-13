Академик оценил мощь ядерного потенциала России

Ядерный потенциал России значителен и постоянно обновляется, рассказал KP.RU академик Алексей Арбатов. По его словам, его хватит для того, чтобы уничтожить всех потенциальных противников.

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У нас все еще огромный потенциал, хотя он был значительно сокращен за минувшие 30 лет. Наши силы планомерно обновляются, они имеют высокую живучесть на старте и в полете, — подчеркнул академик.

Он добавил, что этого потенциала достаточно для того, чтобы нанести ответный удар и ликвидировать всех потенциальных врагов как вместе, так и по отдельности.

В последний раз полноценные ядерные испытания проводились в 1990-х годах, но точность компьютерного моделирования в наше время очень высока. В ней есть некоторые погрешности, но мощность ядерного оружия так разрушительна, что они почти не отразятся на итогах его применения, указал Арбатов.

Он также назвал абсурдными комментарии пользователей на американских форумах, которые говорят о том, что ракеты в РФ устарели и не представляют серьезной опасности. Ядерный потенциал России значителен, даже несмотря на его сокращение за последние 30 лет, отметил специалист.

Ранее Герой России генерал авиации Сергей Липовой выразил мнение, что ядерное оружие в РФ можно испытать на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке. Он добавил, что если США разрешат себе применить дальнобойное оружие, то России придется думать не про испытания ядерного вооружения, а про адекватный ответ.