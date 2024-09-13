Киев потерял на всех направлениях спецоперации почти 17 тысяч военнослужащих за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 820 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Восток», свыше 3620 — в зоне действий группировки «Запад», до 490 в зоне ответственности «Днепра», до 3520 военных в результате действий Северной группировки. В зоне ответственности «Южной» группировки потери украинской армии достигли 4840 человек, в зоне действий «Центра» — до 3670.

За неделю Вооруженные силы РФ нанесли 39 групповых ударов. Удалось поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, военные аэродромы, пункты временной дислокации националистических формирований и западных наемников. Сбиты 9 ракет ATACMS и 433 беспилотника, в том числе 237 вне зоны спецоперации. Кроме того, 49 украинских военнослужащих сдались в плен.