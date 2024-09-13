Единственное, что получается у президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией — это реализация плана о войне до последнего украинца, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, все остальное давно вышло из-под его контроля.

План Зеленского уничтожить население [страны] до последнего украинца в принципе действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля, — сказал он.

Ранее Алаудинов предположил, что украинские войска в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава.

ВСУ бросили на Курское направление большие ресурсы, силы и средства, из-за этого на противоположном участке линии боевого соприкосновения — Донецком — российские подразделения очень хорошо продвинулись вперед, добавил он.

До этого Алаудинов отмечал, что ВСУ к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела. Их планам помешали действия ВС РФ, которые вынудили украинских бойцов понести серьезные потери. Попытки подойти к Курской АЭС будут продолжены, считает Алаудинов, таким образом ВСУ хотят шантажировать Россию и в общей сложности на этих условиях ставить Москве какие-то ультиматумы.