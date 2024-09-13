В окрестностях города Селидово Донецкой народной республики (ДНР) российские военные поразили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах региона. Lenta.ru

«Удар ФАБ-500 по селидовской колонии в селе Остром в окрестностях самого Селидова. По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — отметил собеседник агентства. ТАСС

Накануне в подполье сообщили о нескольких мощных ударах ФАБами по сосредоточению противника. Так, одна из бомб поразила полигон вблизи Харькова, где размещались иностранные наемники, обучающие украинских военных. Количество ликвидированных при этом военных и иностранцев не называлось. Российская газета