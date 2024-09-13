НАТО может отправить войска на Украину после разрешения ударов вглубь РФ

Командование НАТО может рассматривать сценарий отправки западных подразделений на Украину параллельно разрешению Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Как сообщает «Абзац», такое мнение высказал военный эксперт Александр Шарковский.

Он считает, что если решение будет принято, то Запад начнет применять свое вооружение в полном спектре. В частности, они могут задействовать авиацию с ракетным вооружением вместе с сухопутными комплексами.

«Но введение натовских войск вряд ли поможет Украине. Это просто создаст условия, при которых Россия может принять решение о применении ядерного оружия», — заявил эксперт.

Шарковский добавил, что к полномасштабному конфликту с РФ готовы лишь отдельные личности среди западных политиков. Большинство стран трезво оценивают шансы быть уничтоженными, если Москва в ответ на агрессию НАТО использует ядерное вооружение.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что страны НАТО планируют отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, таким образом Запад попытается принудить Россию пойти на переговоры по «формуле мира» Киева.