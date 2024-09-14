Ми-28НМ поразил скопление живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области

Вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.