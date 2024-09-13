Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт

Возможное решение Великобритании и США наносить удары вглубь РФ дальнобойными вооружениями не поменяет обстановку на фронте. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, в свете происходящего встает вопрос, сколько в действительности ракет передадут Украине для таких ударов.