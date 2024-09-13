Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт
Возможное решение Великобритании и США наносить удары вглубь РФ дальнобойными вооружениями не поменяет обстановку на фронте. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, в свете происходящего встает вопрос, сколько в действительности ракет передадут Украине для таких ударов.
«Что можно сделать за счет этого количества ракет, что можно поменять непосредственно на фронте? Абсолютно ничего», — сказал Алаудинов.