Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ под Курском

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ начали снимать личный состав с других направлений для переброски под Курскую область, но все равно несут большие потери. Об этом сообщает ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения работают слаженно и наносят значительный ущерб ВСУ. По его словам, украинские силы «потихоньку иссякают».

«Мы его [противника - прим.ред.] убиваем, он со всех других направлений - мы видим, фиксируем - снимает свой личный состав», - заявил Алаудинов.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.