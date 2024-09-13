Десантники подняли флаг РФ в освобожденной Снагости в Курской области

Флаг России поднят над населенным пунктом Снагость в Курской области. Видео публикует "Фронтовая птичка".

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По данным Telegram-канала, флаг подняли военнослужащие 51-го парашютно-десантного полка.

Отмечается, что видео было снято в пятницу утром.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за два дня наступления в Курской области российские подразделения освободили 10 населенных пунктов. В списке значилась и Снагость.

По данным Минобороны РФ, за время боев в Курской области потери ВСУ уже превысили 12,5 тысячи человек.