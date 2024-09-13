Российская 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б" на запорожском направлении уничтожила бронетранспортер M113 американского производства.

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Мощный взрыв сорвал гусеницу и отбросил вражескую машину на несколько метров. После чего внутри начался сильный пожар. Находящиеся в "железной коробке" боевики, по всей видимости, погибли.

Всего вооруженные формирования киевского режима получили из разных стран около 600 единиц такой техники, из них не менее 150 штук были потеряны по разным причинам, в том числе взяты в качестве трофеев. Речь идет только о тех БТР, что засветились в фото- и видеоматериалах. Реально ВСУ лишились большего количества таких средств доставки пехоты.

Что же касается "Гиацинтов-Б", то эти орудия считаются одними из самых мощных из участвующих в Специальной военной операции. Они, как правило, применяются для поражения хорошо защищенных целей или служат для подавления вражеской артиллерии. Как сообщалось, применяемые ими боеприпасы могут бить на расстояния в 41 километр.