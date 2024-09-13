Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

Пехота и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали еще один участок российской границы в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

© Lenta.ru

По заявлению оборонного ведомства, ВСУ атаковали в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое. Украинские подразделения пытались прорвать границу трижды: все три раза атаки были отбиты, а ВСУ потеряли до 50 бойцов и более 20 единиц техники.

«[Уничтожены] пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения (ВСУ)», — сообщили в Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что Украина пыталась атаковать тот же участок границы и также понесла потери.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.