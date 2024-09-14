ОАЭ отказались возобновлять переговоры о покупке F-35 у США

Власти Объединенных Арабских Эмиратов не предполагают возобновлять переговоры о приобретении истребителей F-35, независимо от того, кто станет президентом Соединенных Штатов после выборов в ноябре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правительстве ОАЭ.

Анонимный высокопоставленный чиновник отметил в интервью агентству, что обстоятельства, мешавшие заключению сделки в 2021 году, остаются прежними. Он добавил, что правительство ОАЭ пока не планирует продолжать обсуждения с США.

«Наше мнение не поменялось, и мы не ожидаем возобновления переговоров о F-35 в ближайшем будущем, независимо от результатов ближайших выборов в США», — цитирует агентство слова чиновника.

По его словам, необходимость пересмотра этого вопроса была вызвана техническими требованиями, эксплуатационными ограничениями, а также оценкой затрат и выгод.

В августе Пентагон заключил с американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin контракты на $5 млрд на выпуск, техническое обслуживание, модернизацию и применение истребителей пятого поколения F-35.