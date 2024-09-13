Американская БПМ Bradley имеет уязвимости из-за большого числа автоматизированных систем управления. К такому выводу российские техники группировки войск "Центр" пришли после изучения трофейной техники производства США.

Об этом сообщает РИА Новости.

К примеру, для открывания задней аппарели (люка для высадки десанта - "РГ") на БМП применяется гидравлический насос. Однако если осколки снаряда смогут перебить гидравлику, то десант не сможет эвакуироваться через заклинивший люк.

Кроме того, двигатель БМП и коробка передач управляются бортовой системой и зависят от исправности компьютера.