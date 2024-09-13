Российские военнослужащие фиксировали в Курской области бойцов подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Lenta.ru

«На нашем направлении мы фиксировали 61-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю, 95-ю бригады ВСУ, представителей «Азов» и «Айдар» тоже», - рассказал офицер. По словам Алаудинова, часть боевиков из этих нацбатов уже уничтожена, также есть и пленные. Российская газета

Ранее Алаудинов заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины, которые они понесли в результате неудачных попыток продвижения на нескольких участках в Курской области. Газета.Ru