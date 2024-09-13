Forbes: Российские "Герани" изменили тактику

Российские дроны-камикадзе "Герань" атакуют цели на Украине все чаще, пишет Forbes.

По данным издания, за первые 11 дней сентября Россия применила на Украине более 400 "Гераней", в то время как за весь август эти летающие "камикадзе" нанесли 800 ударов. При этом Россия не только наращивает производство дальнобойного оружия, но и меняет тактику его применения.

Ранее "Герани" летели к цели на очень низкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами противника. Сообщалось, что дроны летят вдоль русел рек, чтобы оставаться незаметными для врага.

В связи с этим в ВСУ начали использовать новый способ обнаружения таких малозаметных БПЛА. На территории Украины установили тысячи микрофонов, которые, отслеживая дроны-камикадзе по характерному звуку работы двигателя, передают данные центральной системе ПВО, чтобы установить предполагаемые маршруты и цели беспилотников. Это позволяет лучше подготовиться к их атаке на местах.

Однако в последние месяцы "Герани" начали летать над Украиной на большой высоте и снижаться только над целью.

"Герани" изменили тактику и летают над Украиной на высоте 2 км, а часто и 4-5 км. Это делается для того, чтобы избежать попадания под обстрел мобильных огневых групп", - считает украинский аналитик Сергей Флэш.

На такой высоте достать дроны огнем стрелкового оружия уже не получится, против них придется применять ракеты "земля-воздух" и "воздух-воздух". Однако запасы таких ракет у ВСУ ограничены, и предназначены они для уничтожения более серьезных угроз, таких как российские ракеты.