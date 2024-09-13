Российский военный рассказал о новом оружии ВСУ

Украинские войска начали применять в зоне проведения спецоперации дроны с начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита боеприпасами, сообщили ТАСС в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что российские военнослужащие уже научились противостоять воздействию такого оружия.

Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <...> даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях, — заявили в силовых структурах.

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Собеседник агентства признал, что такие боеприпасы «представляют серьезную угрозу». По его словам, трава сейчас очень сухая и пожар распространяется на позиции. Но эффективность этих боеприпасов «тоже условная», так как российские военные даже при их сбросе умудряются быстро потушить пожар, отметил представитель силовых структур.