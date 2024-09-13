На Украине подтвердили продвижение ВС России на пяти участках фронта

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

DeepState подтвердили продвижение ВС России в районе Красногоровки на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Также сообщается о наступлении российских военных в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в ДНР.

Аналитики отметили продвижение российских войск в районе Песчаного на купянском направлении. Также сообщается о наступлении в районе Макеевки в Луганской народной республики.

Ранее стало известно о продвижении ВС России в городе Горняк, находящемся в десяти километрах к северо-востоку от Курахово. В городе были замечены небольшие подразделения российских военных.