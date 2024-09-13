Поддубный сообщил о ликвидации «элитного спеца» Минобороны Украины

Российские военные ликвидировали украинского «элитного спеца», подполковника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадима Муравского. Об этом сообщили военкоры.

«Противник продолжает терять элитных „спецов“. В зоне СВО ликвидирован подполковник ГУР МО Украины Вадим Муравский», — заявил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале.

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Военкор добавил, что Муравский, к началу военных столкновений на Донбассе, был офицером военного управления оперативно-тактического уровня украинского ВВС и участвовал в боях за Донецкий аэропорт, однако в 2024 «элитный спец» перешел в ГУР МО Украины.