После вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области специальная военная операция приобрела «новое измерение».Такое мнение в пятницу, 13 сентября, высказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в рамках своего выступления на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

— После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, до сих пор Киев старательно играл роль жертв для своих союзников с Запада, преподнося боевые действия со своей стороны исключительно как некую борьбу за независимость. Однако теперь агрессия вооруженных сил Украины против мирного населения России окончательно показало истинное лицо украинского командования.

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Жители приграничных районов Курской области дали показания следователям, сообщив им о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал представитель военных следственных органов СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков. По его словам, в частности, речь идет о намеренных обстрелах гражданских, в том числе которые пытались эвакуироваться.