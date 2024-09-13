Серийный образец вертолета Ка-32А11М совершил первый полет

Серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Как говорится в сообщении, первый полет серийного образца Ка-32А11М прошел на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия, вертолет выполнил контрольное висение и ряд маневров, в которых подтвердил устойчивость и управляемость вертолета, а также работоспособность модернизированного оборудования, передает ТАСС.

Там добавили, что вертолет оснащен отечественными двигателями ВК-2500ПС-02 с цифровой автоматической системой управления БАРК, которые отличаются повышенной мощностью в чрезвычайном режиме работы. Также машина получила цифровой пилотажно-навигационный комплекс, изготовленный по принципу «стеклянной кабины». Все важнейшие параметры систем вертолета и окружающей среды выводятся на многофункциональные дисплеи, что снижает нагрузку на пилотов.

Ранее ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения.