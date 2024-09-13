Названо число уничтоженных над Россией за ночь беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей, один - над территорией Калужской области", - сказали в ведомстве.

Как позже сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один украинский беспилотник был сбит над территорией региона средствами радиоэлектронной борьбы, второй - авиационной техникой.

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