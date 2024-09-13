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МО РФ сообщило об уничтожении за ночь 20 БПЛА над шестью регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Названо число уничтоженных над Россией за ночь беспилотников
© РИА Новости
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей, один - над территорией Калужской области", - сказали в ведомстве.

Как позже сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один украинский беспилотник был сбит над территорией региона средствами радиоэлектронной борьбы, второй - авиационной техникой.

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"Повреждений объектов и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

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