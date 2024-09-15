При ударе Израиля по лагерю беженцев Нусейрат погибли люди

Три палестинца погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, еще несколько человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.