В деле о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признали тысячи мирных граждан

В деле о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область уже более 200 томов, заявил представитель военных следственных органов Следственного комитета (СК) России Дмитрий Горяченков. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнил специалист, среди преступлений украинских военных — убийства, покушения на убийства и терроризм.

Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

«В рамках расследования уголовного дела допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан», — указал он.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевых машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия. Российским войскам удалось уничтожить 25 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками.