Спецоперация на Украине 13 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 сентября 2024 года.

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Минобороны рассказало о восстановлении группировкой "Центр" БМП Bradley

Российские бойцы восстановили брошенную противником боевую машину пехоты Bradley производства США, сообщает ТАСС.

По словам одного из бойцов, он считает российскую технику лучше из-за большей маневренности. При этом у Bradley вес 33 тонны, а российская БМП весит - 15 тонн.

Согласно информации, найденной внутри американской машины, ее произвели в 2012 году, в 2023 она была модернизирована.

Минобороны показало ликвидацию противотанкового расчета ВСУ

Противотанковый расчет Вооруженных сил Украины уничтожен на донецком направлении, сообщает ТАСС.

Для этого применялись ударные FPV-дроны. Цель была обнаружена в ходе разведки при помощи беспилотного летательного аппарата.

Было зафиксировано движение противника на линии боевого соприкосновения.

Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ в Херсонской области

Расчет 120-мм российского миномета уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Это произошло на каховском направлении. После получения координат расчет миномета 2Б11 за несколько минут занимает огневую позицию, рассчитывает исходные данные для стрельбы и точным огнем поражает цель.

Работа идет в комплексе с ударными БПЛА.