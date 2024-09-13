Мобилизация: последние новости на сегодня 13 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Вторую колонну с пиломатериалами направило Верхневолжье в зону СВО

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает РИА Новости.

На передовую отправились 10 машин с пиломатериалами. Груз сформирован правительством региона совместно с деревообрабатывающими предприятиями Верхневолжья.

Это вторая автоколонна с пиломатериалами, передаваемая танковому батальону «Волга». Первая была направлена в конце августа в преддверии празднования Дня танкиста и уже дошла до военнослужащих.

Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО

Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация «Союз женщин России» отправили в зону проведения специальной военной операции приборы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и автомобиль ГАЗ «Соболь», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя центра Ксении Суханкиной.

Также на передовую отправились теплое белье и теплые носки для бойцов.

Также по просьбе участника СВО из Магадана помогли найти прицеп, который присоединят к «УАЗу».

Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации

Алтайский край отправил несколько фур со специальной техникой и оборудованием участникам специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Закуплены одежда, специальная техника, транспортные средства, оборудование, различные товары, которые отправлены в воинские части, где служат алтайские военнослужащие.

Необходимое для бойцов оборудование и снаряжение уже в пути.