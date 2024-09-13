Япония сочла ядерную программу КНДР угрозой миру безопасности

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Япония считает ракетно-ядерную программу КНДР угрозой миру и безопасности. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопросы о посещении лидером КНДР Ким Чен Ыном объекта по производству материалов для ядерного оружия.

"Что касается действий Северной Кореи, в том числе военных, мы всегда тщательно собираем и анализируем информацию, но я бы воздержался от комментариев по поводу отдельных [действий]", - сказал он, отметив при этом, что, с точки зрения Токио, "ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии и мирового сообщества".

Хаяси повторил, что Токио будет в сотрудничестве с Вашингтоном и Сеулом следить за ситуацией.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в пятницу о посещении Ким Чен Ыном Института ядерного оружия и базы по производству материалов для таких вооружений, где он поставил задачи, в частности поручив увеличить количество центрифуг для обогащения урана. По словам лидера КНДР, Пхеньян настроен на наращивание ядерного арсенала "в геометрической прогрессии" в условиях "ядерных угроз со стороны американских империалистов и их сателлитов".