Жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых рассказали о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, речь идет о намеренных обстрелах гражданских, в том числе пытающихся эвакуироваться, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

МИД РФ: ВСУ создавали «подобия концлагерей» в Курской области