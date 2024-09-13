Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

Российские войска на суджанском направлении в Курской области уничтожили около 10 единиц техники. Об этом в ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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По его словам, отличились бойцы разных подразделений.

Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ на кременском направлении

«На суджанском направлении у нас сегодня около 10 единиц техники разной подбили ребята», — указал он.

Алаудинов добавил, что также уничтожено большое количество личного состава противника.

Ранее стало известно, что ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда украинских солдат.