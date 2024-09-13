Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ на кременском направлении
Российские военные продвинулись вперед на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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"На кременском направлении ребята Шрама (группа "Шрама" спецназа "Ахмат" на кременском направлении - прим. ТАСС) очень хорошо работают. Они позавчера-вчера готовились к одному мероприятию, противник решил сделать ротацию. Ребята под эту ротацию заскочили, <...> отобрали, получается, шесть опорников, продвинулись вперед там почти на полкилометра. Это хорошие, очень серьезные [результаты]", - сказал он в видео, опубликованном в его телеграм-канале.