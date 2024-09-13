Минобороны рассказало о настроившей связь под огнем ВСУ роте

Рота связистов под командованием капитана Ивана Гороховского настроила связь под артиллерийским огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны (МО).

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По данным ведомства, рота обеспечила связь между передовыми позициями российских сил и командованием.

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«Несмотря на угрозу жизни, Иван вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи», — подчеркнули в министерстве.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что наиболее эффективным оружием России в зоне специальной военной операции (СВО) можно в первую очередь назвать гиперзвуковые ракеты. Отдельную роль в противостоянии играют российские беспилотники и система противовоздушной обороны, отметил он.