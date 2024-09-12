Пентагон отказался считать западное оружие панацеей для Киева

Минобороны США считает, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Киева, которая помогла бы Украине одержать победу. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

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По словам Райдера, такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн.

«Он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что, как считает Вашингтон, Киеву необходимо применить американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. По его словам, прямое участие стран Запада в конфликте на Украине будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. В таком случае Москва, имея в виду изменение сути конфликта, будет принимать соответствующие решения, исходящие из тех угроз, которые будут создаваться, заключил Путин.