Герой Малой Локни подполковник Данилов рассказал о подвиге

Герой России подполковник Александр Данилов, командир батальона 44-го армейского корпуса, рассказал про оборону Малой Локни, в ходе которой российски войска на протяжении двух недель удерживали превосходящие силы украинских оккупантов. Слова офицера передает РИА Новости.

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«Противник каждый день разносил все укрытия в этом поселке. Их оставалось все меньше и меньше. Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава. И когда уже противник нарастил все свои силы, было понимание, что он с рассвета будет штурмовать нас», — рассказал Данилов.

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После нескольких дней обороны поселка, российские бойцы собрались в наиболее укрепленной точке Малой Локни — эвакуированной исправительной колонии. Данилов добавил, что в ходе обороны, он и его товарищи уничтожили восемь штурмовых групп ВСУ, а также наводили российскую артиллерию.

Отступить пришлось только после того, как украинский танк уничтожил КПП колонии и закончились боеприпасы и провиант.

До этого военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о подробностях обороны Малой Локни.

Военкор рассказал, что группа эвакуации была атакована минометами и FPV-дронами, в ходе вражеского нападения «Отмель» получил смертельные ранения.