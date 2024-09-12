В приграничных областях РФ создаются отряды «Барс»

Заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что добровольческие отряды "Барс" создаются в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях. Его слова приводит ТАСС.

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"Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО (контртеррористической операции — "Газета.Ru") для решения задач, которые в настоящее время возникают", - сказал он.

По его словам, речь идет как о заданиях с оружием в руках, так и без оружия.

Он добавил, что отряды будут называться "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск".

В начале сентября в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области проходит подготовка и обучение добровольцев формирующегося отряда "Барс-Белгород". Отмечалось, что на отряд возложат охрану и оборону объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры региона. Добровольцы будут бороться с беспилотниками, выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника, обеспечивать эвакуацию населения.