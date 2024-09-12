США заподозрили в желании подставить союзников

США могут дать разрешение Украине на использование для ударов вглубь России дальнобойных ракет Великобритании и Франции. Об этом сообщает Times.

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При этом издание отмечает, что США пока не готовы разрешить ВСУ использовать для этих целей собственные ракеты. Отметим, что американские дальнобойные ракеты ATACMS являются самыми дальнобойными, если сравнивать с британскими Storm Shadow и французскими SCALP.

«Президент Байден может решить дать зеленый свет <...> Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского эквивалента, ракет SCALP, для удара по целям в глубине территории России по той причине, что Великобритания и Франция поддерживают подобный шаг. <...> Однако США могут не разрешить Украине использовать свою самую дальнобойную версию баллистической ракеты ATACMS по целям за границей (России — прим. ред.) в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сообщает издание.

Как считает автор издания «Царьград», таким решением США могут «подставить» европейские страны под потенциальный ответ России. При этом сам Вашингтон, как указано в статье, останется «в безопасности» от российских ответных мер.

«США могут разрешить Украине использовать для дальнобойных ударов по России ракеты из Франции и Британии, но не свои. Фактически Вашингтон решил подставить под ответ России своих союзников по НАТО», — сообщает «Царьград».

Ранее Великобритания разрешила Украине наносить удары по России своим оружием.