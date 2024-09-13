Политолог объяснил молчание Зеленского об ударах по России дальнобойным оружием

Украинский лидер Владимир Зеленский не делал никаких заявлений о применении дальнобойного оружия для ударов по России – он хранит молчание из-за отсутствия отмашки, считает политолог Евгений Михайлов. После ее получения он объявит о соответствующем разрешении, объяснил он в беседе с RT.

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Михайлов допустил, что решение об ударах по России дальнобойным оружием принято. Более того – большая часть дальнобойных ATACMS уже применена, хоть и на менее длинные расстояния, отметил эксперт.

«Но и при этом все-таки Запад опасается открыто заявлять о решении по поводу применения, то есть они тянут резину», — пояснил политолог.

Принимали соответствующие решения еще во время визитов дипломатических представителей в Киев, убежден политолог. По его мнению, об этом будет объявлено максимально неожиданно для России, Зеленский скажет об этом, как только ему позволят или как только удар будет нанесен.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для ударов западными ракетами нужны разведданные с натовских спутников и задания военных стран НАТО. Поэтому применение дальнобойного оружия для ударов вглубь страны будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.